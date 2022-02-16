Кабмін оголосив збільшення пенсій з 1 березня для 10 млн українців - деталі

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З 1 березня на 14% буде проіндексована пенсія для більш ніж 10 млн українців.

Відповідне рішення Кабмін схвалив на засіданні 16 лютого. Уперше за новим принципом уряд збільшив пенсії військовим, а також встановив з 1 березня доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені упродовж трьох останніх років.

На 14% будуть проіндексовані доплати й українцям віком від 75 років.

Крім того, уряд розпорядився вже зараз проіндексувати так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні 2022 року у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Планова індексація відбудеться з коефіцієнтом 1,14. Це стосується пенсій, призначених до 2019 року, а мінімальний розмір підвищення становитиме 100 грн.

Отож, в постанові КМУ йдеться про збільшення з 1 березня таких параметрів:

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показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії,

пенсій військовослужбовцям,

пенсії по інвалідності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

розміру щомісячних компенсаційних виплат особам у віці понад 80 років (які отримують 500 грн) та особам у віці понад 75 років (які отримують 400 грн).

Крім того, передбачається з 1 березня:

підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб, які мають тривалий страховий стаж (30/35 років, відповідно, для жінок і для чоловіків), і для осіб з інвалідністю І групи, до 2,3 тис. грн та установити мінімальну пенсійну виплату для непрацюючих осіб зі страховим стажем меншої тривалості на рівні 2,1 тис. грн;

установити мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу, на рівні 2,1 тис. грн;

збільшити допомогу на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї, з 1,7 тис. до 2,1 тис. грн;

установити до пенсій, призначених за зверненнями, які надійшли по 31 грудня 2021 року, які не підвищувалися з 1 березня 2022 року, щомісячну доплату в розмірі 135 грн;

встановити щомісячну доплату до пенсії, якщо розмір підвищення в результаті перерахунку пенсій не досягає 100 грн, у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Нагадаємо, що Рада ухвалила щорічно 1 березня індексувати пенсії для військових і державних службовців.