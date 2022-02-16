На лінії розмежування затримали шпигуна бойовиків, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n167127-shpygun-boyovykiv-namagavsya-zahovatysya-vid-koleg-na-pidkontrolniy-terytoriyi.html

Ракурс

У Донецькій області затримали бойовика російсько-терористичних військ, який намагався приховано перетнути лінію розмежування.

Затриманий — уродженець Мирнограду Донецької області — входив до складу угруповань бойовиків «Оплот» та «Восток» і як розвідник збирав дані про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Через конфлікт із ватажками терористів та погрози фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України, — зазначають у спецслужбі.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу. Також перевіряється його причетність до діяльності російських спецслужб й встановлюються обставини вчинення ним злочинів.

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Нагадаємо, восени 2021 року затримали 23-річного бойовика так званої ЛНР, який вирішив здатися українським військовим через розчарування в ідеях терористів.