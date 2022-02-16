На линии разграничения задержан шпион боевиков, фото: СБУ

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Ракурс

В Донецкой области задержан боевик российско-террористических войск, который пытался скрыто пересечь линию разграничения.

Задержанный — уроженец Мирнограда Донецкой области — входил в состав группировок боевиков «Оплот» и «Восток» и как разведчик собирал данные о позициях и перемещениях подразделений ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Из-за конфликта с главарями террористов и угрозы физической ликвидации он пытался проникнуть на контролируемую правительством территорию Украины, — отмечают в спецслужбе.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса. Также проверяется его причастность к деятельности российских спецслужб и устанавливаются обстоятельства совершения им преступлений.

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Напомним, осенью 2021 года задержали 23-летнего боевика так называемой ЛНР, который решил сдаться украинским военным из-за разочарования в идеях террористов.