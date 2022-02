Украинец Александр Абраменко — серебряный призер Олимпиады-2022 в лыжной акробатике.

Это первая медаль Украины на Олимпиаде-2022.

Абраменко выиграл этот вид соревнований четыре года назад в Южной Корее. Видео прыжка Абраменко в финале:

В суперфинале украинский фристайлист показал второй результат. Абраменко прошел в финал с пятым результатом.

В финале Абраменко и еще пять его конкурентов имели лишь одну попытку, чтобы показать максимальный результат. Украинский фристайлист прыгал вторым и заявил прыжок со сложностью 5.0.

Выполнить идеально прыжок Абраменко не удалось. Украинский фристайлист едва не потерял равновесие во время приземления, и хотя удержался на ногах, за попытку ему снизили оценку — до 116,60 баллов.

Но ошиблись и его оппоненты, поэтому украинец стал серебряным призером Олимпиады-2022.

Абраменко завоевал для Украины первую медаль на Олимпийских играх-2022. Он единственный спортсмен, который выигрывал медали для украинской команды на двух зимних Олимпиадах.

Oleksandr Abramenko wins #Silver in #FreestyleSkiing — men’s aerials, earning Ukraine’s first medal at #Beijing2022!#StrongerTogetherpic.twitter.com/YMKyEwRXiY

— Olympics (@Olympics) February 16, 2022