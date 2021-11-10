За мир во всем мире — чемпион Игр-2018 Абраменко завел мантру об одном народе

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Ракурс

Единственный золотой медалист для Украины на предыдущей зимней Олимпиаде Александр Абраменко на вопрос о войне на востоке Украины и оккупации Крыма ответил, что «это все спланировано».

То, что Россия агрессор, — не однозначно. То, что я вижу и мне рассказывают, правда ли это? — сказал Абраменко «Трибуне».

Первый олимпийский чемпион Украины по фристайлу заявил, что не считает РФ агрессором и назвал неоднозначной ситуацию с оккупацией Крыма и войной на Донбассе.

В 2018 году наш чемпион накрыл бронзового призера россиянина Илью Бурова украинским флагом и так сфотографировался с ним.

Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире, — сказал он в ответ на вопрос о реакции общества на поступок легкоатлетки Ярославы Магучих, сфотографировавшейся вместе с россиянкой Марией Ласицкене на Играх в Токио.

На замечание, что на Донбассе идет война, спортсмен заявил, что для него «в принципе непонятно, как можно воевать» и «как можно не договориться о чем-то, тем более с соседями». Он хотел бы, чтобы спорт был вне политики, а если нет — «это разочарование».

И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы. Может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется. Во всяком случае, страдают только люди — что с нашей стороны, что с их, — подчеркнул Абраменко.

Он также рассказал, что не смотрит новости и телевизор, а информацию получает в YouTube, но указать любимые паблики и каналы не смог.

Спортсмен также высказался по поводу вакцинации и эпидемии коронавируса.

Думаешь: «А зачем тогда рисковать?». Я лучше рискну переболеть, чем пойду на риск вакцинации вполне здоровым. Это просто страшнее, как мне кажется, — сказал Абраменко.

Сам он вакцинировался только по принуждению, чтобы выступить на Олимпиаде в Пекине.

Кроме олимпийского золота Пхенчхана в 2018 году, Абраменко выигрывал общий зачет Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика в сезоне-2015/2016 и был серебряным призером чемпионата мира-2019.

Его жена — российская фристайлстка Александра Орлова.

Источник: «Трибуна»