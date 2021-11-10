За мир у всьому світі - чемпіон Абраменко завів мантру про "один народ"

https://racurs.ua/ua/n162844-za-myr-u-vsomu-sviti-chempion-igor-2018-abramenko-zaviv-mantru-pro-odyn-narod.html

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Єдиний золотий медаліст для України на попередній зимовій Олімпіаді Олександр Абраменко на запитання про війну на сході України та окупацію Криму відповів, що «це усе сплановано».

Те, що Росія — агресор, не однозначно. Те, що я бачу і мені розповідають, а чи правда це? — сказав Абраменко «Трибуні».

Перший олімпійський чемпіон України з фристайлу заявив, що не вважає РФ агресором та назвав «неоднозначною» ситуацію з окупацією Криму та війною на Донбасі.

У 2018 році наш чемпіон обгорнув бронзового призера росіянина Іллю Бурова українським прапором.

Я не знаю, що нам ділити. Я не розумію, як можна до такого доводити. Зрозуміло, що люди мають різні думки. Просто я за мир у всьому світі, — сказав він у відповідь на запитання про реакцію суспільства на вчинок легкоатлетки Ярослави Магучіх, яка сфотографувалася разом із росіянкою Марією Ласицкене на Іграх в Токіо.

На зауваження, що на Донбасі триває війна, спортсмен заявив, що для нього «у принципі незрозуміло, як можна воювати» та «як можна не домовитися про щось, тим більше із сусідами».

Він хотів би, щоб спорт був поза політикою, а якщо ні — «це розчарування».

І не лише з нашого або з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які в цьому зацікавлені. Може, я помиляюся, але мені так здається. У будь-якому разі страждають тільки люди — що з нашого боку, що з їхнього, — наголосив Абраменко.

Він також розповів, що не дивиться новин і телевізора, а інформацію одержує з YouTube, але вказати улюблені пабліки і канали не зміг.

Спортсмен також висловився щодо вакцинації і епідемії коронавірусу.

Думаєш: «А навіщо тоді ризикувати?». Я краще ризикну перехворіти, ніж піду на ризик вакцинації цілком здоровим. Це просто страшніше, як мені здається, — сказав Абраменко.

Сам він вакцинувався тільки під примусом, аби виступити на Олімпіаді в Пекіні.

Окрім олімпійського золота Пхьончана у 2018 році, Абраменко вигравав загальний залік Кубка світу в дисципліні «лижна акробатика» у сезоні-2015/2016 і був срібним призером чемпіонату світу-2019.

Його дружина — російська фристайлстка Олександра Орлова.

Джерело: «Трибуна»