Україна завоювала першу медаль на Олімпіаді в Пекіні (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167126-ukrayina-zavouvala-pershu-medal-ukrayiny-na-olimpiadi-v-pekini-video.htmlРакурс
Українець Олександр Абраменко — срібний призер Олімпіади-2022 в лижній акробатиці.
Це перша медаль України на Олімпіаді-2022.
Абраменко виграв цей вид змагань чотири роки тому у Південній Кореї. Відео стрибка Абраменка у фіналі:
У суперфіналі український фристайліст показав другий результат. Абраменко пройшов у фінал з п’ятим результатом.
У фіналі Абраменко та ще п’ять його конкурентів мали лише одну спробу для того, щоб показати максимальний результат. Український фристайліст стрибав другим і заявив стрибок зі складністю 5.0.
Виконати ідеально стрибок Абраменку не вдалося. Український фристайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоча все ж втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку — до 116.60 балів.
Але помилилися і його опонентів, тому українець став срібним призером Олімпіади-2022.
Абраменко здобув для України першу медаль на Олімпійських іграх-2022. Він наразі єдиний спортсмен, який вигравав медалі для української команди на двох зимових Олімпіадах.
Oleksandr Abramenko wins #Silver in #FreestyleSkiing — men’s aerials, earning Ukraine’s first medal at #Beijing2022!#StrongerTogetherpic.twitter.com/YMKyEwRXiY.
— Olympics (@Olympics) February 16, 2022