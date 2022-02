Українець Олександр Абраменко — срібний призер Олімпіади-2022 в лижній акробатиці.

Це перша медаль України на Олімпіаді-2022.

Абраменко виграв цей вид змагань чотири роки тому у Південній Кореї. Відео стрибка Абраменка у фіналі:

У суперфіналі український фристайліст показав другий результат. Абраменко пройшов у фінал з п’ятим результатом.

У фіналі Абраменко та ще п’ять його конкурентів мали лише одну спробу для того, щоб показати максимальний результат. Український фристайліст стрибав другим і заявив стрибок зі складністю 5.0.

Виконати ідеально стрибок Абраменку не вдалося. Український фристайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоча все ж втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку — до 116.60 балів.

Але помилилися і його опонентів, тому українець став срібним призером Олімпіади-2022.

Абраменко здобув для України першу медаль на Олімпійських іграх-2022. Він наразі єдиний спортсмен, який вигравав медалі для української команди на двох зимових Олімпіадах.

Oleksandr Abramenko wins #Silver in #FreestyleSkiing — men’s aerials, earning Ukraine’s first medal at #Beijing2022!#StrongerTogetherpic.twitter.com/YMKyEwRXiY

.

— Olympics (@Olympics) February 16, 2022