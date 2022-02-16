Україна завоювала першу медаль України на Олімпіаді в Пекіні

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Ракурс

Українець Олександр Абраменко — срібний призер Олімпіади-2022 в лижній акробатиці.

Це перша медаль України на Олімпіаді-2022.

Абраменко виграв цей вид змагань чотири роки тому у Південній Кореї. Відео стрибка Абраменка у фіналі:

У суперфіналі український фристайліст показав другий результат. Абраменко пройшов у фінал з п’ятим результатом.

У фіналі Абраменко та ще п’ять його конкурентів мали лише одну спробу для того, щоб показати максимальний результат. Український фристайліст стрибав другим і заявив стрибок зі складністю 5.0.

Виконати ідеально стрибок Абраменку не вдалося. Український фристайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоча все ж втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку — до 116.60 балів.

Але помилилися і його опонентів, тому українець став срібним призером Олімпіади-2022.

Абраменко здобув для України першу медаль на Олімпійських іграх-2022. Він наразі єдиний спортсмен, який вигравав медалі для української команди на двох зимових Олімпіадах.