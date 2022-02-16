Кабмин объявил увеличение пенсий с 1 марта для 10 млн украинцев — детали

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С 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более чем 10 млн украинцев.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 16 февраля. Впервые по новому принципу правительство увеличило пенсии военным, а также установило с 1 марта доплату для людей, которые не подпадают под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет.

На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам от 75 лет.

Кроме того, правительство распорядилось уже сейчас проиндексировать так называемые социальные пенсии, которые должны были вырасти в декабре 2022 года в связи с повышением прожиточного минимума.

Плановая индексация произойдет с коэффициентом 1,14. Это касается пенсий, назначенных до 2019 года, а минимальный размер повышения составит 100 грн.

Итак, в постановлении КМУ говорится об увеличении с 1 марта следующих параметров:

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показателя средней заработной платы, учитываемого для исчисления пенсии;

пенсий военнослужащим;

пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

размера ежемесячных компенсационных выплат лицам старше 80 лет (получающим 500 грн) и лицам старше 75 лет (получающим 400 грн).

Кроме того, предполагается с 1 марта:

повысить минимальную пенсионную выплату для лиц, имеющих длительный страховой стаж (30/35 лет, соответственно, для женщин и для мужчин), и для лиц с инвалидностью I группы, до 2,3 тыс. грн и установить минимальную пенсионную выплату для неработающих лиц со страховым стажем меньшей продолжительности на уровне 2,1 тыс. грн;

установить минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь, на уровне 2,1 тыс. грн;

увеличить пособие на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, с 1,7 тыс. до 2,1 тыс. грн;

установить к пенсиям, назначенным по обращениям, поступившим до 31 декабря 2021 года, не повышавшихся с 1 марта 2022 года, ежемесячную доплату в размере 135 грн;

установить ежемесячную доплату к пенсии, если размер повышения в результате перерасчета пенсий не достигает 100 грн, в сумме, недостающей до указанного размера.

Напомним, что Рада приняла решение ежегодно 1 марта индексировать пенсии для военных и государственных служащих.