Таїланд змінив офіційну назву столиці

https://racurs.ua/ua/n167130-tayiland-zminyv-oficiynu-nazvu-stolyci.html

Ракурс

Королівська вчена рада Таїланду оголосила про зміну офіційної назви столиці країни. Назву Бангкок можна буде продовжувати використовувати як неофіційну.

Bangkok Post із посиланням на заяву відомства повідомляє, що уряд Таїланду схвалив оновлення назв країн, територій, адміністративних зон та столиць.

Нову назву Бангкока — Крунг-Тхеп-Маха-Накхо — має ще схвалити спеціальний комітет, який розгляне зауваження від Міністерства закордонних справ.

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Також Таїланд оновив у словнику міжнародних географічних назв написання інших країн, щоб вони відповідали поточній ситуації. Наприклад, Королівство Непал перейменували на Федеративну Демократичну Республіку Непал.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхо — тайська назва столиці, а Бангкок — англійська. Її офіційно закріпили у 2001 році. Повна назва міста складається зі 168 символів, що вважається найдовшою географічною назвою.