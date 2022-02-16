Дорогою Maruv - Alina Pash відмовилася від участі в Євробаченні

https://racurs.ua/ua/n167131-dorogou-maruv-alina-pash-vidmovylasya-vid-uchasti-v-ievrobachenni.html

Ракурс

Музичний конкурс Євробачення приречиний в Україні на скандали. Переможець національного відбору в Україні Alina Pash (Аліна Паш) відмовилася від подальшої участі у Євробаченні.

Вона заявила, що більше «не хоче цієї віртуальної війни та хейту», а також не буде брати участь у «цій брудній війні». Аліна Паш написала про це 16 лютого у своєму Інстаграм.

Раніше стало відомо, що довідка, яку виконавець показала організаторам щодо правильного перетину адмінмежі України та окупованого Криму, була сфальшована.

Як виявилося, Держприкордонслужба не видавала її. У 2015 році Аліна Паш приїхала в окупований Крим. Представники співачки заявили, що вона це зробила законно, отримавши від Держприкордонслужби дозвіл. Але прикордонники зазначили, що не видавали документ про законне перетинання адмінкордону з окупованим Кримом через КПВВ Чаплінка у 2015 році.

Наразі прикордонники на запит самої Аліни Паш з’ясовують, на якій підставі вона їздила до Криму та через яке КПВВ.

Alina Pash перемогла у нацвідборі Євробачення 2022. Але ще до проведення нацвідбору вона потрапила в скандал: виявилося, що після анексії Криму у 2014 році вона одного разу виступала там, а також їздила у 2017 році до Москви. В інтерв’ю Катерині Осадчій Alina Pash казала, що перетнула кордон із Росії, летівши до Криму з Москви. Це розцінили, як порушення правил участі в нацвідборі. Хоча пізніше співачка сказала, що все ж їхала до Криму автобусом з України.