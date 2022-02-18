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Ракурс
Конвой Красного Креста обстреляли на КПВВ «Счастье»

Конвой Красного Креста обстреляли на КПВВ «Счастье» (ВИДЕО)

18 фев 2022, 14:38
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Обстрел конвоя Красного Креста осуществили 18 февраля российские террористы на КПВВ «Счастье» в Луганской области. Известно, что в момент обстрела гуманитарный конвой возвращался с оккупированных территорий и проходил проверку пограничников на контрольном пункте въезда-выезда.

Четыре автомобиля смогли пройти КПВВ, еще восемь остались в межпозиционной зоне. Об обстреле боевиков сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Фейсбук.

Атака на машины Красного Креста состоялась около 12.00.

Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (три выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет, — указал Залужный.



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Главнокомандующий ВСУ назвал этот инцидент очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и минских договоренностей.

Источник: Ракурс


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