Конвой Красного Креста обстреляли на КПВВ «Счастье»

https://racurs.ua/n167216-konvoy-krasnogo-kresta-obstrelyali-na-kpvv-schaste-video.html

Ракурс

Обстрел конвоя Красного Креста осуществили 18 февраля российские террористы на КПВВ «Счастье» в Луганской области. Известно, что в момент обстрела гуманитарный конвой возвращался с оккупированных территорий и проходил проверку пограничников на контрольном пункте въезда-выезда.

Четыре автомобиля смогли пройти КПВВ, еще восемь остались в межпозиционной зоне. Об обстреле боевиков сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Фейсбук.

Атака на машины Красного Креста состоялась около 12.00.

Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (три выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет, — указал Залужный.



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Главнокомандующий ВСУ назвал этот инцидент очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и минских договоренностей.