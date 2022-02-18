Конвой Червоного Хреста обстріляли на КПВВ “Щастя”

https://racurs.ua/ua/n167216-konvoy-chervonogo-hresta-obstrilyaly-na-kpvv-schastya-video.html

Ракурс

Обстріл конвою Червоного Хреста здійснили 18 лютого російські терористи на КПВВ «Щастя» в Луганській області. Відомо, що в момент обстрілу гуманітарний конвой повертався з окупованих територій та проходив перевірку прикордонників на контрольному пункті в’їзду-виїзду.

Чотири автомобілі змогли пройти КПВВ, ще вісім лишилися у міжпозиційній зоні. Про обстріл бойовиків повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Фейсбук.

Атака на машини Червоного Хреста сталася близько 12.00.

Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (три постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора. Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні. Втрат серед цивільних осіб та складу Об'єднаних сил немає, — вказав Залужний.



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Головнокомандувач ЗСУ назвав цей інцидент черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та мінських домовленостей.