Окупанти обстріляли залізницю на Донеччині. Фото: Донецька залізниця

https://racurs.ua/ua/n167215-okupanty-obstrilyaly-zaliznycu-na-donechchyni-ruh-poyizdiv-obmejyly.html

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Ситуація на Донбасі залишається доволі напруженою — російські бойовики не припиняють обстріли.

У п’ятницю, 18 лютого, кремлівські найманці стріляли з артилерії поблизу залізничної станції «Скотувата». На цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Вогонь з окупованої території відкривали близько 8.00. Таким чином противник не дотримався обіцянки про надання гарантій про припинення вогню. Про це повідомила прес-служба Донецької залізниці.

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Через обстріли усі роботи на ділянці були припинені. Залізничників евакуювали в укриття. Рух приміських та вантажних поїздів до станції «Фенольна» тимчасово обмежили.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі загострилася 17 лютого. Бойовики обстріляли залізничну станцію «Кіндрашівська-Нова», що у Станиці Луганській Луганської області. Під обстріл окупантів потрапила не лише станція, але і локомотивне депо. Працівники станції та депо не постраждали. Пошкоджень зазнав, але не виведений з ладу, один тепловоз.