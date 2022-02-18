Новий варіант «Омікрону» виявили в Україні – що відомо

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Ракурс

Коронавірус в Україні активно поширюється та мутує. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) повідомили про виявлення нового різновиду штаму «Омікрон».

Наразі йдеться лише про одинокі випадки. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, на території України зареєстрували варіант BA.1 (звичайний «Омікрон») та його різновид BA.2. Саме другий варіант викликає занепокоєння, оскільки він швидко передається та переноситься важче.

Наразі ми не фіксуємо BA.2 масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону, — зазначив Кузін.

Раніше про різновид BA.2 повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я. Цей варіант коронавірусу виявили в 57 країнах.

Часто штам називають «невидимкою», оскільки BA.2 не має генетичного маркера, який дозволив би його відрізнити від звичайного «Омікрона» чи «Дельти».

Фахівці зазначають, що цей різновид «Омікрона» можна виявити під час ПЛР-тестування, але відрізнити від інших штамів COVID-19 не можна.

За своєю структурою BA.2 схожий на «Дельту», але набагато заразніший та легше переноситься.

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Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 17 лютого, підхопили ще 34 тис. 938 людей, серед них 2 тис. 879 дітей та 870 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 тис. 323 особи, від ускладнень коронавірусу померли 282 українці. Водночас подолати хворобу зуміли 29 тис. 254 людини.