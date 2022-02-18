Коронавірус в Україні за добу – МОЗ озвучило нову статистику

https://racurs.ua/ua/n167190-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-moz-ozvuchylo-novu-statystyku.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 17 лютого, підхопили ще 34 тис. 938 людей, серед них 2 тис. 879 дітей та 870 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 тис. 323 особи, від ускладнень коронавірусу померли 282 українці. Водночас подолати хворобу зуміли 29 тис. 254 людини. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ — 4 тис. 538;

Вінницька область — 687;

Волинська область — 1 тис. 118;

Дніпропетровська область — 2 тис. 712;

Донецька область — 1 тис. 833;

Житомирська область — 1 тис. 706;

Закарпатська область — 446;

Запорізька область — 1 тис. 405;

Івано-Франківська область — 536;

Київська область — 1 тис. 316;

Кіровоградська область — 461;

Луганська область — 748;

Львівська область — 1 тис. 490;

Миколаївська область — 1 тис. 235;

Одеська область — 3 тис. 587;

Полтавська область — 1 тис. 668;

Рівненська область — 824;

Сумська область — 1 тис. 118;

Тернопільська область — 608;

Харківська область — 1 тис. 800;

Херсонська область — 980;

Хмельницька область — 1 тис. 354;

Черкаська область — 1 тис. 273;

Чернівецька область — 381;

Чернігівська область — 1 тис. 114.

Також за минулу добу 65 тис. 89 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 тис. 796 українців, другу дозу — 27 тис. 686.

При цьому додатковою дозою вакцинувалися 488 людей, бустерною — 19 тис. 119. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 649 тис. 485 українців.

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За весь час пандемії в Україні: