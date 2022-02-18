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Коронавірус в Україні за добу – МОЗ озвучило нову статистику
Коронавірус в Україні за добу — МОЗ озвучило нову статистикуhttps://racurs.ua/ua/n167190-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-moz-ozvuchylo-novu-statystyku.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 17 лютого, підхопили ще 34 тис. 938 людей, серед них 2 тис. 879 дітей та 870 медпрацівників.
У лікарні потрапили 3 тис. 323 особи, від ускладнень коронавірусу померли 282 українці. Водночас подолати хворобу зуміли 29 тис. 254 людини. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ — 4 тис. 538;
- Вінницька область — 687;
- Волинська область — 1 тис. 118;
- Дніпропетровська область — 2 тис. 712;
- Донецька область — 1 тис. 833;
- Житомирська область — 1 тис. 706;
- Закарпатська область — 446;
- Запорізька область — 1 тис. 405;
- Івано-Франківська область — 536;
- Київська область — 1 тис. 316;
- Кіровоградська область — 461;
- Луганська область — 748;
- Львівська область — 1 тис. 490;
- Миколаївська область — 1 тис. 235;
- Одеська область — 3 тис. 587;
- Полтавська область — 1 тис. 668;
- Рівненська область — 824;
- Сумська область — 1 тис. 118;
- Тернопільська область — 608;
- Харківська область — 1 тис. 800;
- Херсонська область — 980;
- Хмельницька область — 1 тис. 354;
- Черкаська область — 1 тис. 273;
- Чернівецька область — 381;
- Чернігівська область — 1 тис. 114.
Також за минулу добу 65 тис. 89 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 тис. 796 українців, другу дозу — 27 тис. 686.
При цьому додатковою дозою вакцинувалися 488 людей, бустерною — 19 тис. 119. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 649 тис. 485 українців.
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За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 4 млн 672 тис. 198 осіб;
- одужало — 3 млн 896 тис. 9 осіб;
- летальних випадків — 104 тис. 106.
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