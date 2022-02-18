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Коронавірус в Україні за добу – МОЗ озвучило нову статистику

Коронавірус в Україні за добу — МОЗ озвучило нову статистику

18 лют 2022, 08:58
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 17 лютого, підхопили ще 34 тис. 938 людей, серед них 2 тис. 879 дітей та 870 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 тис. 323 особи, від ускладнень коронавірусу померли 282 українці. Водночас подолати хворобу зуміли 29 тис. 254 людини. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ — 4 тис. 538;
  • Вінницька область — 687;
  • Волинська область — 1 тис. 118;
  • Дніпропетровська область — 2 тис. 712;
  • Донецька область — 1 тис. 833;
  • Житомирська область — 1 тис. 706;
  • Закарпатська область — 446;
  • Запорізька область — 1 тис. 405;
  • Івано-Франківська область — 536;
  • Київська область — 1 тис. 316;
  • Кіровоградська область — 461;
  • Луганська область — 748;
  • Львівська область — 1 тис. 490;
  • Миколаївська область — 1 тис. 235;
  • Одеська область — 3 тис. 587;
  • Полтавська область — 1 тис. 668;
  • Рівненська область — 824;
  • Сумська область — 1 тис. 118;
  • Тернопільська область — 608;
  • Харківська область — 1 тис. 800;
  • Херсонська область — 980;
  • Хмельницька область — 1 тис. 354;
  • Черкаська область — 1 тис. 273;
  • Чернівецька область — 381;
  • Чернігівська область — 1 тис. 114.

Також за минулу добу 65 тис. 89 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 тис. 796 українців, другу дозу — 27 тис. 686.

При цьому додатковою дозою вакцинувалися 488 людей, бустерною — 19 тис. 119. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 649 тис. 485 українців.



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За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 4 млн 672 тис. 198 осіб;
  • одужало — 3 млн 896 тис. 9 осіб;
  • летальних випадків — 104 тис. 106.

Джерело: Ракурс


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