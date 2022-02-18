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Коронавирус в Украине за сутки – Минздрав озвучил новую статистику

Коронавирус в Украине за сутки — Минздрав озвучил новую статистику

18 фев 2022, 08:58
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 17 февраля, подхватили еще 34 тыс. 938 человек, в том числе 2 тыс. 879 детей и 870 медработников.

В больницы попали 3 тыс. 323 человека, от осложнений коронавируса умерли 282 украинца. В то же время, преодолеть болезнь сумели 29 тыс. 254 человека. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 4 тыс. 538;
  • Винницкая область — 687;
  • Волынская область — 1 тыс. 118;
  • Днепропетровская область — 2 тыс. 712;
  • Донецкая область — 1 тыс. 833;
  • Житомирская область — 1 тыс. 706;
  • Закарпатская область — 446;
  • Запорожская область — 1 тыс. 405;
  • Ивано-Франковская область — 536;
  • Киевская область — 1 тыс. 316;
  • Кировоградская область — 461;
  • Луганская область — 748;
  • Львовская область — 1 тыс. 490;
  • Николаевская область — 1 тыс. 235;
  • Одесская область — 3 тыс. 587;
  • Полтавская область — 1 тыс. 668;
  • Ровенская область — 824;
  • Сумская область — 1 тыс. 118;
  • Тернопольская область — 608;
  • Харьковская область — 1 тыс. 800;
  • Херсонская область — 980;
  • Хмельницкая область — 1 тыс. 354;
  • Черкасская область — 1 тыс. 273;
  • Черновицкая область — 381;
  • Черниговская область — 1 тыс. 114.

Также за минувшие сутки 65 тыс. 89 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 тыс. 796 украинцев, вторую дозу — 27 тыс. 686.

При этом дополнительной дозой вакцинировались 488 человек, бустерной — 19 тыс. 119. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 649 тыс. 485 украинцев.



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За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 4 млн 672 тыс. 198 человек;
  • выздоровело — 3 млн 896 тыс. 9 человек;
  • летальных исходов — 104 тыс. 106.

Источник: Ракурс


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