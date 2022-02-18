Коронавирус в Украине за сутки – Минздрав озвучил новую статистику

https://racurs.ua/n167190-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-minzdrav-ozvuchil-novuu-statistiku.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 17 февраля, подхватили еще 34 тыс. 938 человек, в том числе 2 тыс. 879 детей и 870 медработников.

В больницы попали 3 тыс. 323 человека, от осложнений коронавируса умерли 282 украинца. В то же время, преодолеть болезнь сумели 29 тыс. 254 человека. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 4 тыс. 538;

Винницкая область — 687;

Волынская область — 1 тыс. 118;

Днепропетровская область — 2 тыс. 712;

Донецкая область — 1 тыс. 833;

Житомирская область — 1 тыс. 706;

Закарпатская область — 446;

Запорожская область — 1 тыс. 405;

Ивано-Франковская область — 536;

Киевская область — 1 тыс. 316;

Кировоградская область — 461;

Луганская область — 748;

Львовская область — 1 тыс. 490;

Николаевская область — 1 тыс. 235;

Одесская область — 3 тыс. 587;

Полтавская область — 1 тыс. 668;

Ровенская область — 824;

Сумская область — 1 тыс. 118;

Тернопольская область — 608;

Харьковская область — 1 тыс. 800;

Херсонская область — 980;

Хмельницкая область — 1 тыс. 354;

Черкасская область — 1 тыс. 273;

Черновицкая область — 381;

Черниговская область — 1 тыс. 114.

Также за минувшие сутки 65 тыс. 89 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 тыс. 796 украинцев, вторую дозу — 27 тыс. 686.

При этом дополнительной дозой вакцинировались 488 человек, бустерной — 19 тыс. 119. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 649 тыс. 485 украинцев.

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За все время пандемии в Украине: