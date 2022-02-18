Ракурсhttps://racurs.ua/
Коронавирус в Украине за сутки – Минздрав озвучил новую статистику
Коронавирус в Украине за сутки — Минздрав озвучил новую статистикуhttps://racurs.ua/n167190-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-minzdrav-ozvuchil-novuu-statistiku.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 17 февраля, подхватили еще 34 тыс. 938 человек, в том числе 2 тыс. 879 детей и 870 медработников.
В больницы попали 3 тыс. 323 человека, от осложнений коронавируса умерли 282 украинца. В то же время, преодолеть болезнь сумели 29 тыс. 254 человека. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 4 тыс. 538;
- Винницкая область — 687;
- Волынская область — 1 тыс. 118;
- Днепропетровская область — 2 тыс. 712;
- Донецкая область — 1 тыс. 833;
- Житомирская область — 1 тыс. 706;
- Закарпатская область — 446;
- Запорожская область — 1 тыс. 405;
- Ивано-Франковская область — 536;
- Киевская область — 1 тыс. 316;
- Кировоградская область — 461;
- Луганская область — 748;
- Львовская область — 1 тыс. 490;
- Николаевская область — 1 тыс. 235;
- Одесская область — 3 тыс. 587;
- Полтавская область — 1 тыс. 668;
- Ровенская область — 824;
- Сумская область — 1 тыс. 118;
- Тернопольская область — 608;
- Харьковская область — 1 тыс. 800;
- Херсонская область — 980;
- Хмельницкая область — 1 тыс. 354;
- Черкасская область — 1 тыс. 273;
- Черновицкая область — 381;
- Черниговская область — 1 тыс. 114.
Также за минувшие сутки 65 тыс. 89 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 тыс. 796 украинцев, вторую дозу — 27 тыс. 686.
При этом дополнительной дозой вакцинировались 488 человек, бустерной — 19 тыс. 119. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 649 тыс. 485 украинцев.
.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 4 млн 672 тыс. 198 человек;
- выздоровело — 3 млн 896 тыс. 9 человек;
- летальных исходов — 104 тыс. 106.
Читайте также