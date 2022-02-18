Война на Донбассе – боевики обстреливают ВСУ и гражданское население. Фото: Факты

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Ракурс

Войну на Донбассе активизировали в последние дни пророссийские боевики. Оккупанты продолжили обстрел Станицы Луганской. К счастью, обошлось без жертв.

17 февраля в 21.24 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, который произошел из-за попадания тяжелого оружия. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

С утра 17 февраля поступают сообщения об многочисленных обстрелах на Донбассе, в том числе по гражданским объектам. Жители окрестностей Донецка сообщали, что с утра слышали работу тяжелой артиллерии.

По данным пресс-службы операции Объединенных сил (ООС), за 17 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего — средней тяжести, травмированного — удовлетворительное.

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица. За текущие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

По поступающей из ОРДО информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением.

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Напомним, 17 февраля российские оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики били по Станице Луганской. Снаряды попали в здание детского сада и на территорию железнодорожной станции. В результате обстрелов ранения получили один украинский военный и два мирных жителя.

Также оккупанты обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района Луганской области. В результате чего был поврежден газопровод, также снаряд попал на территорию лицея — в нем находились десятки детей.