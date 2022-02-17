18 февраля чтят мученицу Агафью и празднуют День батарейки

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18 февраля верующие чтят день мученицы Агафьи, а в мире празднуют День батарейки.

Кроме того, в 2014 году начались самые кровавые события Революции достоинства на Майдане. Впоследствии, 20 февраля, отмечается День героев Небесной сотни в честь подвига участников Революции достоинства. Именно в этот день в 2014 году погибло самое большое число активистов Евромайдана.

По религиозному календарю, 18 февраля в народе почитали святую Агафью, которую считали покровительницей скота. Другое название дня — Коровница.

В этот день особое внимание уделяли коровам: их ласкали, угощали, наводили порядок в хлеву, а на рога вешали куски хлеба. Люди верили, что это убережет коров от падежа.

Кроме того, 18 февраля — День батарейки. Этот день отмечается в честь Алессандро Вольта, итальянского физика и изобретателя электрической батареи, родившегося в этот день в 1745 году.

Раньше батарейка была устройством, состоявшим из глиняного кувшина, в котором находился железный прут, окруженный медным цилиндром. При заполнении уксусом или электролитическим раствором банка производила от 1,1 до 2 вольт.

Народные приметы и традиции 18 февраля:

корову бить — молока не пить;

корова в тепле — молоко на столе;

если тепло — то сильных холодов уже не будет;

если в этот день будет ясная погода, то будет идти снег.

Именинники 18 февраля — Феодосий, Агафья, Василиса, Макар, Антон, Евгений, Парамон.

18 февраля в мировой истории произошло немало интересных событий, например:

1885 — впервые опубликованы «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена;

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1930 — американский ученый Клайд Томбо обнаружил девятую планету Солнечной системы — Плутон. Уведомление об этом было сделано 13 марта;

1978 — песня Hotel California группы Eagles получила «Грэмми» как «Запись года»;

2014 — в Украине началось противостояние на Майдане в Киеве, в результате которого в течение трех дней погибли более 80 человек.

18 февраля родились: