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18 февраля чтят мученицу Агафью и празднуют День батарейки
18 февраля чтят мученицу Агафью и празднуют День батарейкиhttps://racurs.ua/n167188-18-fevralya-chtyat-muchenicu-agafu-i-prazdnuut-den-batareyki.htmlРакурс
18 февраля верующие чтят день мученицы Агафьи, а в мире празднуют День батарейки.
Кроме того, в 2014 году начались самые кровавые события Революции достоинства на Майдане. Впоследствии, 20 февраля, отмечается День героев Небесной сотни в честь подвига участников Революции достоинства. Именно в этот день в 2014 году погибло самое большое число активистов Евромайдана.
По религиозному календарю, 18 февраля в народе почитали святую Агафью, которую считали покровительницей скота. Другое название дня — Коровница.
В этот день особое внимание уделяли коровам: их ласкали, угощали, наводили порядок в хлеву, а на рога вешали куски хлеба. Люди верили, что это убережет коров от падежа.
Кроме того, 18 февраля — День батарейки. Этот день отмечается в честь Алессандро Вольта, итальянского физика и изобретателя электрической батареи, родившегося в этот день в 1745 году.
Раньше батарейка была устройством, состоявшим из глиняного кувшина, в котором находился железный прут, окруженный медным цилиндром. При заполнении уксусом или электролитическим раствором банка производила от 1,1 до 2 вольт.
Народные приметы и традиции 18 февраля:
- корову бить — молока не пить;
- корова в тепле — молоко на столе;
- если тепло — то сильных холодов уже не будет;
- если в этот день будет ясная погода, то будет идти снег.
Именинники 18 февраля — Феодосий, Агафья, Василиса, Макар, Антон, Евгений, Парамон.
18 февраля в мировой истории произошло немало интересных событий, например:
- 1885 — впервые опубликованы «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена;
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- 1930 — американский ученый Клайд Томбо обнаружил девятую планету Солнечной системы — Плутон. Уведомление об этом было сделано 13 марта;
- 1978 — песня Hotel California группы Eagles получила «Грэмми» как «Запись года»;
- 2014 — в Украине началось противостояние на Майдане в Киеве, в результате которого в течение трех дней погибли более 80 человек.
18 февраля родились:
- 1855 — Левко Симиренко, украинский плодовод;
- 1898 — Энцо Феррари, итальянский автомобилестроитель, создатель автомобилей «Феррари»;
- 1919 — Джек Пеланс, американский киноактер, лауреат «Оскара»;
- 1932 — Милош Форман, чешский и американский кинорежиссер и сценарист, лауреат двух «Оскаров» («Полет над гнездом кукушки», «Народ против Ларри Флинта»);
- 1933 — Йоко Оно, журналистка, художница и музыкант, более известная своим браком с Джоном Ленноном;
- 1934 — Пако Рабанн, испанский кутюрье;
- 1952 — Джеймс Мейс, историк, политолог, исследователь Голодомора в Украине;
- 1954 — Джон Траволта, американский актер («Уголовное чтиво», «Без лица»).