18 лютого пригадують річницю трагедії Майдану

https://racurs.ua/ua/n167188-18-lutogo-vshanovuut-muchenycu-agafiu-i-svyatkuut-den-batareyky.html

Ракурс

18 лютого віряни вшановують день мучениці Агафії, а у світі святкують День батарейки.

Крім того, цього дня у 2014 році розпочалися найкривавіші події Революції гідності на Майдані. Згодом, 20 лютого, відзначається День героїв Небесної сотні на вшанування подвигу учасників Революції гідності. Саме цього дня 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

За релігійним календарем, 18 лютого у народі шанували святу Агафію, яку вважали покровителькою худоби. Інша назва дня — Корівниця.

Цього дня особливу увагу приділяли коровам: їх пестили, пригощали, наводили лад у хліві, а на роги вішали шматки хліба. Люди вірили, що це вбереже корів від падежу.

Крім того, 18 лютого — День батарейки. Цей день відзначається на честь Алессандро Вольта, італійського фізика і винахідника електричної батареї, який народився цього дня у 1745 році.

Колись батарейка бул пристроєм, що складався із глиняного глечика, в якому знаходився залізний прут, оточений мідним циліндром. При заповненні оцтом або електролітичним розчином, банка виробляла від 1,1 до 2 вольт.

Народні прикмети і традиції 18 лютого:

корову бити — молока не пити;

корова у теплі — молоко на столі;

якщо тепло — то сильних холодів вже не буде;

якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною.

Іменинники 18 лютого — Феодосій, Агафія, Василина, Макар, Антон, Євген, Парамон.

18 лютого у світовій історії відбулося чимало цікавих подій, наприклад:

1885 — уперше опубліковані «Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена;

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1930 — американський учений Клайд Томбо виявив дев’яту планету Сонячної системи — Плутон. Повідомлення про це було зроблено 13 березня;

1978 — пісня Hotel California гурту Eagles здобула «Греммі» як «Запис року»;

2014 — в Україні почалося протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж трьох днів загинуло понад 80 осіб.

18 лютого народилися: