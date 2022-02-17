Шуфрич оформил купленную у Медведчука виллу в Крыму по законам РФ

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В собственности семьи народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича нашли земельные участки и имение в поселке Симеиз на южном берегу Крыма, приобретенные в 2013 году.

После аннексии эту недвижимость у Шуфрича зарегистрировали по российскому законодательству. Кроме того, семья нардепа покупала недвижимость здесь и после аннексии. А именно — дополнительные сотки крымской земли, заверив соглашение только по российским законам, сообщают «Схемы» в новом расследовании.

Сам Шуфрич подтвердил, что у его семьи недвижимость на оккупированном полуострове, но заявил, что оформление имущества в Крыму по российским законам «разрешено украинскими законами», хотя это не соответствует действительности. Юристы, правозащитники и официальные представители украинской власти объясняют, что такие действия — это фактическое признание действия законов РФ в Крыму и легитимизация власти оккупантов на украинском полуострове.

Речь идет о недвижимости в поселке Симеиз на южном берегу Крыма.

Журналисты выяснили, что незадолго до аннексии семья Шуфрича приобрела у Виктора Медведчука недостроенную виллу площадью 4,5 тыс. кв. м и большой земельный участок на берегу Черного моря — по соседству с собственным имением Медведчука в поселке Симеиз.

Объект Шуфричев до сих пор не достроен, но владельцы его не забросили — обнесли забором, а в 2021 году здесь появилась охрана и табличка «частная собственность».

И, как установили «Схемы», это имущество уже оформлено семьей Шуфрича по российским законам. Это произошло в 2019 году.

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С тех пор в государственном реестре недвижимости Российской Федерации появилась запись: это имение и несколько земельных участков под ним записаны как собственность российской компании, зарегистрированной в Москве. Учредители этой фирмы — отец и помощник народного депутата Украины Нестора Шуфрича.

Оказалось, что семья народного депутата не только оформила по российским законам свою недвижимость, которой владела до аннексии, но и расширяла свои владения уже после аннексии Крыма, приобретя по российским законам здесь еще больше имущества, а именно еще больше земли вокруг недостроенного имения. Ее также записали на свою московскую фирму — о чем российские органы власти внесли запись в государственные реестры Российской Федерации.