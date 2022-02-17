Киев в ответ на фейки России привез на Донбасс иностранные СМИ

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Украина в ответ на заявления российских СМИ об обстреле Станицы Луганской оперативно организовала поездку на место событий иностранных журналистов.

24 работника иностранных медиа смогли увидеть ситуацию своими глазами.

Советник главы МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Фейсбуке, что пропагандисты РФ уже через час после обстрела детского сада в Станице Луганской возложили вину на украинскую сторону.

Поэтому в Офисе президента немедленно приняли решение собрать группу иностранных СМИ и срочно доставить их на место обстрела в Станице Луганской. Журналистов привезли на Донбасс на самолете Нацгвардии.

С военного аэродрома медийников на вертолетах ВСУ переправили в Станицу Луганскую.

Уже в 18.00 иностранные журналисты снимали место обстрела в детском саду и опрашивали сотрудников, переживших артналет.

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Все могли сами убедиться, кто и с какой стороны стрелял по украинским детям, — написал Геращенко.

Напомним, что 17 февраля на Донбассе зафиксировали около полутысячи взрывов. Оккупанты попали в гражданские объекты в трех населенных пунктах, среди них — детский сад «Сказка» в Станице Луганской.