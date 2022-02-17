Валютный курс снова прыгнул, НБУ «залил» в пожар 80 млн долларов

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Ракурс

Курс доллара за день вырос сразу на 18 копеек с утренних стартовых 28,19/28,21 грн до 28,37/28,39 грн на конец сессии межбанковского рынка.

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 21 коп., установив его на 18 февраля на уровне 28,30 грн.

Официальный курс гривны по отношению к евро вырос на 27 коп. и установился на уровне 32,20 грн (17 февраля — 31,93 грн).

Нацбанк в четверг дважды выходил с интервенциями и продал 30 млн дол. по 28,33 грн, а затем 50 млн дол. по 28,35 грн.

Не успели сойти на нет январские скачки курса и бегство нерезидентов из ОВГЗ, как прошла новая волна «точных» дат вторжения россиян. Как только она закончилась, как 17 февраля произошло обострение на Донбассе. На рынке валюты отдельные игроки погнали котировки вверх.

«Минфин» пишет, что участники рынка наступают на те же грабли: начинают активно скупать валюту, которую «разогревают» на страхах новой эскалации конфликта.

Нацбанк 17 февраля продал 80 млн долл., чтобы хоть как-то успокоить рынок.

Рынок снова начинает лихорадить на ровном месте, хотя к экономике это не имеет никакого отношения, считают эксперты «Минфина».



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14 февраля НБУ продал 377 млн дол. на валютном рынке, чтобы удовлетворить спрос на валюту.

Источники: НБУ, «Минфин»