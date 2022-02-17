Валютний курс знову стрибнув, НБУ залив у пожежу 80 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n167185-valutnyy-kurs-znovu-strybnuv-nbu-zalyv-u-pojeju-80-mln-dolariv.html

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Курс долара за день виріс відразу на 18 копійок з ранкових стартових 28,19/28,21 грн до 28,37/28,39 грн на кінець сесії міжбанківського ринку.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 коп, встановивши його на 18 лютого на рівні 28,30 грн.

Офіційний курс гривні до євро зріс на 27 коп. і встановився на рівні 32,20 грн (17 лютого — 31,93 грн).

Нацбанк у четвер двічі виходив з інтервенціями і продав 30 млн дол. за 28,33 грн, а потім 50 млн дол. за 28,35 грн.

Не встигли зійти нанівець січневі стрибки курсу і втеча нерезидентів із ОВДП, як пройшла нова хвиля «точних» дат вторгнення росіян. Щойно вона закінчилася, як 17 лютого сталося загострення на Донбасі. На ринку валюти окремі гравці погнали котирування вгору.

«Мінфін» пише, що учасники ринку наступають на ті ж самі граблі: починають активно скуповувати валюту, яку «розігрівають» на страхах нової ескалації конфлікту.

Нацбанк 17 лютого продав 80 млн дол., щоб хоч якось заспокоїти ринок.

Ринок знову починає лихоманити на рівному місці, хоч до економіки це не має жодного стосунку, — вважають експерти «Мінфіну».



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14 лютого НБУ продав 377 млн дол. на валютному ринку, щоб задовольнити попит на валюту.

Джерела: НБУ, «Мінфін»