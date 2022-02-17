На Марс за 45 днів - в Канаді запропонували подорож на лазерній катапульті

https://racurs.ua/ua/n167184-na-mars-za-45-dniv-v-kanadi-zaproponuvaly-podoroj-na-lazerniy-katapulti.html

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Канадські вчені запропонували спосіб долетіти до Марса лише за 45 днів за допомогою лазерної «катапульти». У такий спосіб можна розігнати космічний корабель до 17 кілометрів на секунду. Але вчені поки не знають, як він гальмуватиме.

Група вчених з Університету Макгілла в Монреалі оцінила потенціал лазерно-теплової рухової установки, яка дозволить дістатися Марса в рази швидше, ніж дозволяють існуючі технології. Концепція має на увазі установку на Землі масиву інфрачервоних лазерів діаметром 10 м загальною потужністю в 100 мегават (стільки, наприклад, споживають 80 тис. американських домогосподарств).

Корабель, що обертається по еліптичній середній навколоземній орбіті, матиме відбивач, який спрямовує лазерний промінь, що йде з Землі, нагрівальну камеру, що містить водневу плазму. Плазма при нагріванні викидатиметься через сопло, створюючи тягу, щоб відштовхнути корабель від Землі.

Коли випромінювання припиниться, корабель продовжить рухатися зі швидкістю майже 17 кілометрів на секунду від Землі — досить швидко, щоб подолати орбітальну відстань Місяця лише за вісім годин. Коли він досягне марсіанської атмосфери через півтора місяці, то все ще рухатиметься зі швидкістю 16 кілометрів на секунду.

Утім, вчені ще не вигадали, як корабель гальмуватиме на орбіті навколо Марса: це складно, тому що він не може везти хімічне паливо для запуску ракети, щоб уповільнити себе. А значить, поки люди Марсі не зможуть побудувати еквівалентну лазерну решітку для корабля, що наближається, щоб використовувати його відбивач і плазмову камеру для забезпечення зворотної тяги, аерозахоплення — єдиний спосіб уповільнити корисне навантаження на Марсі.

Утім, аерозахоплення або аеродинамічний гальмування в атмосфері Марса може бути ризикованим маневром, оскільки космічний корабель відчуватиме граничні навантаження. Через тертя в атмосфері можливе загоряння шатла.

Лазерно-теплова тяга дозволяє швидко транспортувати вантаж вагою в тонну та розміром із волейбольний майданчик, — пояснив Еммануель Дюплей, провідний автор дослідження



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Перші люди, швидше за все, не дістануться Марсу за допомогою лазерно-теплових двигунів. Дюплей вважає, що лазерно-теплова місія на Марс може розпочатися через 10 років після перших польотів людини, тобто приблизно у 2040 році.

Джерело: Університет Макгілла в Монреалі