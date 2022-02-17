Київ у відповідь на фейки Росії відвіз на Донбас іноземні ЗМІ

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Україна у відповідь на заяви російських ЗМІ про обстріл Станиці Луганської оперативно організувала поїздку на місце подій іноземних журналістів.

24 працівника іноземних медіа змогли побачити ситуацію на власні очі.

Радник голови МВС Антон Геращенко написав на своїй сторінці у Фейсбук, що пропагандисти РФ вже через годину після обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській поклали провину на українську сторону.

Тому в Офісі президента негайно ухвалили зібрати групу іноземних ЗМІ й терміново доставити їх на місце обстрілу у Станиці Луганській. Журналістів привезли на Донбас літаком Нацгвардії.

З військового аеродрому медійнників на вертольотах ЗСУ переправили до Станиці Луганської.

Вже о 18.00 іноземні журналісти знімали місце обстрілу у дитячому садку і опитували співробітників, які пережили обстріл.

Усі могли самі переконатися, хто і з якого боку стріляв по українських дітях, — написав Геращенко.



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Нагадаємо, що 17 лютого на Донбасі зафіксували майже півтисячі вибухів. Окупанти влучили у цивільні об'єкти у трьох населених пунктах, серед них — дитсадок «Казка» у Станиці Луганській.