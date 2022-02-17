В ОБСЄ нарахували понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення на Донбасі за добу

https://racurs.ua/ua/n167182-obsie-narahuvala-ponad-pivtysyachi-vybuhiv-na-donbasi-za-dobu.html

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На Донбасі за добу Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) з вечора середи зареєструвала понад 500 вибухів біля лінії зіткнення.

Про це заявив 17 лютого голова місії Яшар Халіт Чевік.

Між вчорашнім вечором і 11.20 за київським часом 17 лютого СММ повідомила про 500 вибухів вздовж лінії зіткнення, — сказав Чевік на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

За його словами, після цього часу повідомлялося приблизно про 30 вибухів, що може свідчити про зниження напруги.

Він також повідомив, що вранці у четвер СММ звернулася до сторін конфлікту із закликом дотримуватися режиму припинення вогню.

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