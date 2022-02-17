Бойовики активізували обстріли з артилерії. Фото: УП

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Ситуація на Донбасі загострилася сьогодні, 17 лютого. Бойовики застосовують важку артилерію практично по всій лінії фронту.

Перша інформація про обстріл прийшла о 2.00 з сіл Сизе та Болотене, район Станиці Луганської. А близько 8.00 почали надходити повідомлення про обстріл в інших селах цього ж району. Також була інформація про обстріл у районі Попасної, Трьохізбенки. Очевидці стверджують, що бойовики застосовували важке озброєння. Цивільні ховаються у підвалах. Про це заявив керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін, передає УНІАН.

Також 17 лютого неспокійно й на Маріупольському напрямі. А в Щастинській міській територіальній громаді повідомили, що поблизу міста був артобстріл. Були обстріляні селища Старий Айдар та Лобачеве. Місцева влада закликала людей залишатися у приміщеннях.

Крім того, сьогодні російські окупанти обстріляли залізничну станцію «Кіндрашівська-Нова», що у Станиці Луганській Луганської області. Як зазначив глава правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин у Telegram, під обстріл потрапила не тільки станція, але і локомотивне депо. Працівники станції та депо не постраждали. Пошкоджень зазнав, але не виведений з ладу, один тепловоз.

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Нагадаємо, 17 лютого проросійські бойовики обстріляли Станицю Луганську. Один зі снарядів влучив у стіну будівлі дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.

Джерело: УНІАН