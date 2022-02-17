Боевики активизировали обстрелы из артиллерии. Фото: УП

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Ситуация на Донбассе обострилась сегодня, 17 февраля. Боевики применяют тяжелую артиллерию практически по всей линии фронта.

Первая информация об обстреле пришла в 2.00 из сел Сизое и Болотенное, район Станицы Луганской. А около 8.00 начали поступать сообщения об обстреле в других селах этого же района. Также была информация об обстреле в районе Попасной, Трехизбенки. Очевидцы утверждают, что боевики применяли тяжелое вооружение. Гражданские прячутся в подвалах. Об этом заявил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, передает УНИАН.

Также 17 февраля неспокойно и на Мариупольском направлении. А в Щастинской городской территориальной общине сообщили, что вблизи города был артобстрел. Были обстреляны поселки Старый Айдар и Лобачево. Местные власти призвали людей оставаться в помещениях.

Кроме того, сегодня российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию «Кондрашевский-Новая», что в Станице Луганской Луганской области. Как отметил глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин в Telegram, под обстрел попала не только станция, но и локомотивное депо. Работники станции и депо не пострадали. Поврежден, но не выведен из строя, один тепловоз.

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Напомним, 17 февраля пророссийские боевики обстреляли Станицу Луганскую. Один из снарядов попал в стену здания детского сада. Три работника заведения получили контузии.

Источник: УНИАН