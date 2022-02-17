Боевики обстреляли детсад в Станице Луганской. Фото: штаб ООС

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Станицу Луганскую 17 февраля обстреляли пророссийские боевики.

Оккупанты открыли огонь по поселку в 9.00, один из снарядов попал в стену здания детского сада. Три работника заведения получили контузии. Об этом сообщил председатель Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберт Зинченко, передает «Общественное».

Отмечается, что пострадали сторож, прачка и помощница воспитателя. С контузией их доставили в больницу, рабочие садика шокированы. Дети не пострадали, поскольку снаряд попал в музыкальный зал, где не проходили занятия. Всех детей, посещающих заведение, забрали родители.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил отметили, что в результате обстрела повреждения получила и коммунальная инфраструктура — половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие ООС оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

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Напомним, 5 февраля российские оккупанты с беспилотника сбросили четыре самодельных взрывных устройства на поселок Павлополь под Мариуполем. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Источник: «Общественное»