Бойовики обстріляли дитсадок у Станиці Луганській. Фото: штаб ООС

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Станицю Луганську 17 лютого обстріляли проросійські бойовики.

Окупанти відкрили вогонь по селищу о 9.00, один з снарядів влучив у стіну будівлі дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії. Про це повідомив голова Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зинченко, передає «Суспільне».

Зазначається, що постраждали сторож, прачка та помічниця вихователя. З контузією їх доправили до лікарні, робітники садочка шоковані. Діти не постраждали, оскільки снаряд влучив у музичну залу, де не проходили заняття. Всіх дітей, які відвідують заклад, забрали батьки.

У прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил зазначили, що внаслідок обстрілу ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура — половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці ООС оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

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Нагадаємо, 5 лютого російські окупанти з безпілотника скинули чотири саморобні вибухові пристрої на селище Павлопіль під Маріуполем. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Джерело: «Суспільне»