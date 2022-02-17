ФОПи знову протестують у Києві – центр міста перекритий (ФОТО, ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n167155-fopy-znovu-protestuut-u-kyievi-centr-mista-perekrytyy-foto-video.html

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Протест у Києві знову розпочали представники руху SaveФОП. Через мітинг підприємців перекрили рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Акція відновилася у четвер, 17 лютого. На місці події присутні також правоохоронці, які відтісняють протестувальників від дороги, пише «РБК-Україна».

Підприємці з Хрещатику продовжили мітинг біля будівлі Верховної Ради України. Люди виступають проти запровадження касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

Як відомо, з 1 січня в Україні набув чинності закон про обов’язкове застосування ФОП касових апаратів чи програмних реєстраторів розрахункових операцій. Протести підприємців тривають уже два роки.

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Нагадаємо, що в Києві акція SaveФОП завершилася зіткненнями між учасниками та поліцією. 25 січня постраждали 18 поліцейських та троє мітингувальників. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Джерело: «РБК-Україна»