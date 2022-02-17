Нову дату повномасштабного наступу РФ на Україну назвали в США. Фото: rt.com

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Нову дату повномасштабного російського вторгнення в Україну назвали в Сполучених Штатах Америки.

У США вже вважають, що перспектива вторгнення 16 лютого «завжди була перебільшена». Тепер більш ймовірною датою атаки на Україну називають 20 лютого та наступні дні. Про це заявив військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман, повідомляє Politico.

За словами експерта, саме в ці числа нібито повинні завершитися російсько-білоруські військові навчання. Раніше в оборонному відомстві Білорусі заявляли, що після навчань територію республіки покинуть всі солдати країни-агресора. Кофман вважає, що саме з 20 чисел місяця стане зрозуміло, чи кажуть вони правду.

Аналітик вважає, що ще одним аргументом для можливого російського вторгнення може стати закінчення Мюнхенської конференції з безпеки, з якої до України повернеться президент Володимир Зеленський. Також 20 лютого завершуються Олімпійські ігри в Пекіні. Зазначається, що Путін не захоче починати війну до завершення Ігор, щоб не засмучувати лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

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Нагадаємо, в адміністрації президента США заявили, що Російська Федерація збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тис. осіб. Оцінку чисельності військ країни-агресора зробили на наступний день після того, як Москва заявила про початок відведення.

Джерело: Politico