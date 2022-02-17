Новую дату полномасштабного наступления РФ на Украину назвали в США. Фото: rt.com

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Новую дату полномасштабного российского вторжения в Украину назвали в Соединенных Штатах Америки.

В США уже считают, что перспектива вторжения 16 февраля «всегда была преувеличена». Теперь более вероятной датой атаки на Украину называют 20 февраля и последующие дни. Об этом заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман, сообщает Politico.

По словам эксперта, именно в эти числа якобы должны завершиться российско-белорусские военные учения. Ранее в оборонном ведомстве Беларуси заявляли, что после учений территорию республики покинут все солдаты страны-агрессора. Кофман считает, что именно с 20 чисел месяца станет понятно, говорят ли они правду.

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Аналитик считает, что еще одним аргументом для возможного российского вторжения может стать окончание Мюнхенской конференции по безопасности, с которой в Украину вернется президент Владимир Зеленский. Также 20 февраля завершаются Олимпийские игры в Пекине. Отмечается, что Путин не захочет начинать войну до завершения Игр, чтобы не огорчать лидера Китая Си Цзиньпина.

Напомним, в администрации президента США заявили, что Российская Федерация увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тыс. лиц. Оценку численности войск страны-агрессора сделали на следующий день после того, как Москва заявила о начале отвода.