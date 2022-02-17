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Численность войск РФ у границ Украины увеличилась. Фото:

Численность войск РФ возле границ Украины увеличилась на 7 тыс. бойцов — СМИ

17 фев 2022, 08:15
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Российская Федерация увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тыс. человек.

Оценка численности войск страны-агрессора была сделана на следующий день после того, как Москва заявила о начале отвода. Об этом заявил источник в администрации президента США, сообщает телеканал ABC News.

Россия увеличила свое присутствие вдоль украинской границы на целых 7 тыс. военнослужащих за последние несколько дней, причем некоторые из них прибыли в среду, — заявил высокопоставленный чиновник.

Напомним, 16 февраля Москва заявила, что часть соединений Вооруженных сил РФ возвращается к местам своей постоянной дислокации после учений. Впоследствии в НАТО заявили, что Альянс пока не видит признаков отвода российских войск от границ Украины, которые свидетельствовали бы о реальном намерении Москвы снизить напряжение в регионе. Государственный секретарь США Энтони Блинкен тоже отметил, что Соединенные Штаты не фиксируют отвода российских войск от украинских границ.



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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фиксируются лишь небольшие ротации подразделений страны-агрессора, но эти действия нельзя называть «отводом».

Источник: ABC News

Источник: Ракурс


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