НАТО пока не видит признаков отвода российских войск от границ

https://racurs.ua/n167123-nato-poka-ne-vidit-priznakov-otvoda-rossiyskih-voysk-ot-granic.html

Ракурс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пока не видит признаков отвода российских войск от границ Украины, свидетельствующих о реальном намерении Москвы снизить напряженность.

Ранее российские власти заявили, что часть соединений возвращается в места своей постоянной дислокации после учений. Представители Кремля также говорили о намерении продолжать попытки урегулировать свои разногласия с Западом по дипломатическому пути.

Мы услышали сигналы от Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия, но пока не увидели какой-либо деэскалации на месте событий, — сказал Столтенберг в среду перед встречей с министрами обороны Альянса.

По его словам, напротив, похоже, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал.

Ранее Москва объявила, что подразделения Западного и Южного военных округов, участвовавшие в совместных учениях с белорусскими военными, во вторник начали возвращение в свои военные гарнизоны. Накануне завершение части учений анонсировал министр Сергей Шойгу, остальные учения, по его словам, завершатся вскоре.

Кроме того, военные и техника возвращаются после учений в Крыму (анексированный Россией в 2014 году). Они вернутся в места постоянной дислокации, в том числе в Дагестан и Северную Осетию.

Между тем, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия должна действиями довести свое желание по деэскалации, а заявления об отводе войск еще ничего не означают. Об этом он сказал в эфире Sky News.

Вы можете воочию оценить масштабы того развертывания России на границах Украины и вообще всех пресс-конференций, которые проводил президент Путин. Очевидно, что их намерения относительно Украины заключаются в том, чтобы изменить ее поведение и действительно изменить отношения НАТО с Украиной, и они делают это под угрозой вторжения, — сказал Воллес.

Министр обороны, находящийся в Брюсселе на встрече НАТО, добавил, что хотя Москва заявила, что отправляет некоторые воинские части обратно на свои базы, когда он был солдатом, войска не создавали банки крови и полевые госпитали, а также не перемещали стратегическое вооружение, если они просто тренировались.

Ссылаясь на данные разведки, министр отметил, что россияне сосредоточили 60% всей сухопутной боевой мощи на границе с Украиной и «значительную флотилию» на море.

.