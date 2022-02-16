Россия выводит танки, БМП и другое вооружение из оккупированного Крыма после учений

https://racurs.ua/n167111-rossiya-vyvodit-tanki-bmp-i-drugoe-voorujenie-iz-okkupirovannogo-kryma-posle-ucheniy.html

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Российские военные сообщили о возвращении из учений в оккупированном Крыму подразделений Южного военного округа.

Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации на железнодорожном транспорте, — сообщило Минобороны РФ 16 февраля.

Первый эшелон якобы уже пересек Крымский мост. Военные России заявили, что личный состав подразделения «осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу — танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки».

Боевую технику и военнослужащих возвращают в пункты постоянной дислокации воинских частей.

Тем временем The Sun, чьи прогнозы о нападении в ночь на 16 февраля не оправдались, отредактировала новость, написав: «Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным». Издание добавило, что напряжение вторжения остается.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в среду заявил, что «наша разведка все видит и готова к любым сценариям». Также добавил — цифры численности войска у границ с Украиной прогнозируемы, и в них нет ничего «неожиданного».

15 февраля подразделения Западного и Южного военных округов также начали возвращение с учений в пункты базирования по железной дороге и на автомобильном транспорте. Об этом сообщили в Минобороны РФ, но в Украине и США сообщили, что проверят эту информацию.