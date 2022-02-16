Росія виводить танки, БМП та інше озброєння з Криму після навчань

https://racurs.ua/ua/n167111-rosiya-vyvodyt-tanky-bmp-ta-inshe-ozbroiennya-z-okupovanogo-krymu-pislya-navchan.html

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Російські військові повідомили про повернення з навчань в окупованому Криму підрозділів Південного військового округу.

Підрозділи Південного військового округу (ЮВО), які завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші до пунктів постійної дислокації залізничним транспортом, — повідомило Міноборони РФ 16 лютого.

Перший ешелон нібито вже перетнув Кримський міст. Військові Росії заявили, що особовий склад підрозділу «здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу — танків, бойових машин піхоти та самохідних артилерійських установок на залізничні платформи на станціях навантаження».

Бойову техніку та військовослужбовців повертають до пунктів постійної дислокації військових частин.

Тим часом The Sun, чиї прогнози про напад у ніч на 16 лютого не виправдалися, відредагувала новину, написавши: «Холодне ясне небо над Києвом, де люди приготувалися до повітряного нальоту, залишалося безмовним». Видання додало, що напруга вторгнення залишається.

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Міністр оборони України Олексій Резніков у середу заявив, що «наша розвідка все бачить і готова до будь-яких сценаріїв». Також додав — цифри чисельності війська біля кордонів з Україною прогнозовані та в них немає нічого «несподіваного».

15 лютого підрозділи Західного та Південного військових округів також розпочали повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом. Про це повідомили в Міноборони РФ, але в Україні та США повідомили, що перевірятимуть цю інформацію.