В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися.

За минулу добу, 15 лютого, зафіксовано ще 31 тис. 513 нових підтверджених випадків COVID-19.

Серед нових випадків захворювання — 2 тис. 872 дитини та 992 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Впродовж 15 лютого в регіонах України, за винятком окупованих територій, зафіксували таку кількість нових випадків COVID-19:

Київ — 4 тис. 378;

Вінницька область — 667;

Волинська область — 1 тис. 12;

Дніпропетровська область — 1 тис. 952;

Донецька область — 1 тис. 757;

Житомирська область — 957;

Закарпатська область — 492;

Запорізька область — 1 тис. 597;

Івано-Франківська область — 542;

Київська область — 1 тис. 259;

Кіровоградська область — 541;

Луганська область — 738;

Львівська область — 919;

Миколаївська область — 928;

Одеська область — 2 тис. 847;

Полтавська область — 1 тис. 523;

Рівненська область -1 тис. 7;

Сумська область — 1 тис. 159;

Тернопільська область — 624;

Харківська область — 1 тис. 765;

Херсонська область — 785;

Хмельницька область — 1 тис. 439;

Черкаська область — 1 тис. 112;

Чернівецька область — 429;

Чернігівська область — 1 тис. 84.

За добу госпіталізували 3 тис. 640 осіб, одужали — 27 тис. 684 хворих. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 310 осіб.

Щеплення від коронавірусу 15 лютого отримали 65 тис. 805 людей. З них:

першу дозу отримали 18 тис. 247 людей;

другу дозу — 29 тис. 307 людей;

додаткову дозу — 542 людини;

бустерну дозу — 17 тис. 709 людей.

За добу здійснено 141 тис. 367 тестувань на коронавірус.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

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