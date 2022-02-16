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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

Епідемія набирає обертів — кількість нових випадків COVID-19 в Україні зросла

16 лют 2022, 09:30
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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися.

За минулу добу, 15 лютого, зафіксовано ще 31 тис. 513 нових підтверджених випадків COVID-19.

Серед нових випадків захворювання — 2 тис. 872 дитини та 992 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Впродовж 15 лютого в регіонах України, за винятком окупованих територій, зафіксували таку кількість нових випадків COVID-19:

  • Київ — 4 тис. 378;
  • Вінницька область — 667;
  • Волинська область — 1 тис. 12;
  • Дніпропетровська область — 1 тис. 952;
  • Донецька область — 1 тис. 757;
  • Житомирська область — 957;
  • Закарпатська область — 492;
  • Запорізька область — 1 тис. 597;
  • Івано-Франківська область — 542;
  • Київська область — 1 тис. 259;
  • Кіровоградська область — 541;
  • Луганська область — 738;
  • Львівська область — 919;
  • Миколаївська область — 928;
  • Одеська область — 2 тис. 847;
  • Полтавська область — 1 тис. 523;
  • Рівненська область -1 тис. 7;
  • Сумська область — 1 тис. 159;
  • Тернопільська область — 624;
  • Харківська область — 1 тис. 765;
  • Херсонська область — 785;
  • Хмельницька область — 1 тис. 439;
  • Черкаська область — 1 тис. 112;
  • Чернівецька область — 429;
  • Чернігівська область — 1 тис. 84.

За добу госпіталізували 3 тис. 640 осіб, одужали — 27 тис. 684 хворих. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 310 осіб.

Щеплення від коронавірусу 15 лютого отримали 65 тис. 805 людей. З них:

  • першу дозу отримали 18 тис. 247 людей;
  • другу дозу — 29 тис. 307 людей;
  • додаткову дозу — 542 людини;
  • бустерну дозу — 17 тис. 709 людей.
  • За добу здійснено 141 тис. 367 тестувань на коронавірус.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:



.

  • захворіли 4 млн 603 тис. 930 осіб;
  • одужали 3 млн 839 тис. 314 осіб;
  • померли 103 тис. 565 хворих;
  • щеплено 15 млн 613 тис. 185 людей (з них першу дозу отримали 15 млн 613 тис. 183 людини, дві дози — 15 млн 14 тис. 883 людини, додаткову дозу — 24 тис. 747 людей, бустерну дозу — 599 тис. 58 людей).

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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