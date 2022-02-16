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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:
Епідемія набирає обертів — кількість нових випадків COVID-19 в Україні зрослаhttps://racurs.ua/ua/n167110-epidemiya-nabyraie-obertiv-kilkist-novyh-vypadkiv-covid-19-v-ukrayini-zrosla.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися.
За минулу добу, 15 лютого, зафіксовано ще 31 тис. 513 нових підтверджених випадків COVID-19.
Серед нових випадків захворювання — 2 тис. 872 дитини та 992 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Впродовж 15 лютого в регіонах України, за винятком окупованих територій, зафіксували таку кількість нових випадків COVID-19:
- Київ — 4 тис. 378;
- Вінницька область — 667;
- Волинська область — 1 тис. 12;
- Дніпропетровська область — 1 тис. 952;
- Донецька область — 1 тис. 757;
- Житомирська область — 957;
- Закарпатська область — 492;
- Запорізька область — 1 тис. 597;
- Івано-Франківська область — 542;
- Київська область — 1 тис. 259;
- Кіровоградська область — 541;
- Луганська область — 738;
- Львівська область — 919;
- Миколаївська область — 928;
- Одеська область — 2 тис. 847;
- Полтавська область — 1 тис. 523;
- Рівненська область -1 тис. 7;
- Сумська область — 1 тис. 159;
- Тернопільська область — 624;
- Харківська область — 1 тис. 765;
- Херсонська область — 785;
- Хмельницька область — 1 тис. 439;
- Черкаська область — 1 тис. 112;
- Чернівецька область — 429;
- Чернігівська область — 1 тис. 84.
За добу госпіталізували 3 тис. 640 осіб, одужали — 27 тис. 684 хворих. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 310 осіб.
Щеплення від коронавірусу 15 лютого отримали 65 тис. 805 людей. З них:
- першу дозу отримали 18 тис. 247 людей;
- другу дозу — 29 тис. 307 людей;
- додаткову дозу — 542 людини;
- бустерну дозу — 17 тис. 709 людей.
- За добу здійснено 141 тис. 367 тестувань на коронавірус.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні:
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- захворіли 4 млн 603 тис. 930 осіб;
- одужали 3 млн 839 тис. 314 осіб;
- померли 103 тис. 565 хворих;
- щеплено 15 млн 613 тис. 185 людей (з них першу дозу отримали 15 млн 613 тис. 183 людини, дві дози — 15 млн 14 тис. 883 людини, додаткову дозу — 24 тис. 747 людей, бустерну дозу — 599 тис. 58 людей).