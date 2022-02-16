Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Эпидемия набирает обороты — количество новых случаев COVID-19 в Украине возросло

16 фев 2022, 09:30
999

Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться.

За минувшие сутки, 15 февраля, зафиксировали еще 31 тыс. 513 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Среди новых случаев заболевания — 2 тыс. 872 ребенка и 992 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение 15 февраля в регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, зафиксировали такое количество новых случаев COVID-19:

  • Киев — 4 тыс. 378;
  • Винницкая область — 667;
  • Волынская область — 1 тыс. 12;
  • Днепропетровская область — 1 тыс. 952;
  • Донецкая область — 1 тыс. 757;
  • Житомирская область — 957;
  • Закарпатская область — 492;
  • Запорожская область — 1 тыс. 597;
  • Ивано-Франковская область — 542;
  • Киевская область — 1 тыс. 259;
  • Кировоградская область — 541;
  • Луганская область — 738;
  • Львовская область — 919;
  • Николаевская область — 928;
  • Одесская область — 2 тыс. 847;
  • Полтавская область — 1 тыс. 523;
  • Ровенская область -1 тыс. 7;
  • Сумская область — 1 тыс. 159;
  • Тернопольская область — 624;
  • Харьковская область — 1 тыс. 765;
  • Херсонская область — 785;
  • Хмельницкая область — 1 тыс. 439;
  • Черкасская область — 1 тыс. 112;
  • Черновицкая область — 429;
  • Черниговская область — 1 тыс. 84.

За сутки госпитализировали 3 тыс. 640 человек, выздоровели — 27 тыс. 684 больных. От осложнений коронавируса за сутки умерли 310 человек.

Прививки от коронавируса 15 февраля получили 65 тыс. 805 человек. Из них:

  • первую дозу получили 18 тыс. 247 человек;
  • вторую дозу — 29 тыс. 307 человек;
  • дополнительную дозу — 542 человека;
  • бустерную дозу — 17 тыс. 709 человек.

За сутки проведены 141 тыс. 367 тестирований на коронавирус.

За все время пандемии коронавируса в Украине:



.

  • заболели 4 млн 603 тыс. 930 человек;
  • выздоровели 3 млн 839 тыс. 314 человек;
  • умерли 103 тыс. 565 больных;
  • привиты 15 млн 613 тыс. 185 человек (из них первую дозу получили 15 млн 613 тыс. 183 человека, две дозы — 15 млн 14 тыс. 883 человека, дополнительную дозу — 24 тыс. 747 человек, бустерную дозу — 599 тыс. 58 человек).

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров