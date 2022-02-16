В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться.

За минувшие сутки, 15 февраля, зафиксировали еще 31 тыс. 513 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Среди новых случаев заболевания — 2 тыс. 872 ребенка и 992 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение 15 февраля в регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, зафиксировали такое количество новых случаев COVID-19:

Киев — 4 тыс. 378;

Винницкая область — 667;

Волынская область — 1 тыс. 12;

Днепропетровская область — 1 тыс. 952;

Донецкая область — 1 тыс. 757;

Житомирская область — 957;

Закарпатская область — 492;

Запорожская область — 1 тыс. 597;

Ивано-Франковская область — 542;

Киевская область — 1 тыс. 259;

Кировоградская область — 541;

Луганская область — 738;

Львовская область — 919;

Николаевская область — 928;

Одесская область — 2 тыс. 847;

Полтавская область — 1 тыс. 523;

Ровенская область -1 тыс. 7;

Сумская область — 1 тыс. 159;

Тернопольская область — 624;

Харьковская область — 1 тыс. 765;

Херсонская область — 785;

Хмельницкая область — 1 тыс. 439;

Черкасская область — 1 тыс. 112;

Черновицкая область — 429;

Черниговская область — 1 тыс. 84.

За сутки госпитализировали 3 тыс. 640 человек, выздоровели — 27 тыс. 684 больных. От осложнений коронавируса за сутки умерли 310 человек.

Прививки от коронавируса 15 февраля получили 65 тыс. 805 человек. Из них:

первую дозу получили 18 тыс. 247 человек;

вторую дозу — 29 тыс. 307 человек;

дополнительную дозу — 542 человека;

бустерную дозу — 17 тыс. 709 человек.

За сутки проведены 141 тыс. 367 тестирований на коронавирус.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

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