Эпидемия набирает обороты — количество новых случаев COVID-19 в Украине возрослоhttps://racurs.ua/n167110-epidemiya-nabiraet-oboroty-kolichestvo-novyh-sluchaev-covid-19-v-ukraine-vozroslo.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться.
За минувшие сутки, 15 февраля, зафиксировали еще 31 тыс. 513 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Среди новых случаев заболевания — 2 тыс. 872 ребенка и 992 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В течение 15 февраля в регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, зафиксировали такое количество новых случаев COVID-19:
- Киев — 4 тыс. 378;
- Винницкая область — 667;
- Волынская область — 1 тыс. 12;
- Днепропетровская область — 1 тыс. 952;
- Донецкая область — 1 тыс. 757;
- Житомирская область — 957;
- Закарпатская область — 492;
- Запорожская область — 1 тыс. 597;
- Ивано-Франковская область — 542;
- Киевская область — 1 тыс. 259;
- Кировоградская область — 541;
- Луганская область — 738;
- Львовская область — 919;
- Николаевская область — 928;
- Одесская область — 2 тыс. 847;
- Полтавская область — 1 тыс. 523;
- Ровенская область -1 тыс. 7;
- Сумская область — 1 тыс. 159;
- Тернопольская область — 624;
- Харьковская область — 1 тыс. 765;
- Херсонская область — 785;
- Хмельницкая область — 1 тыс. 439;
- Черкасская область — 1 тыс. 112;
- Черновицкая область — 429;
- Черниговская область — 1 тыс. 84.
За сутки госпитализировали 3 тыс. 640 человек, выздоровели — 27 тыс. 684 больных. От осложнений коронавируса за сутки умерли 310 человек.
Прививки от коронавируса 15 февраля получили 65 тыс. 805 человек. Из них:
- первую дозу получили 18 тыс. 247 человек;
- вторую дозу — 29 тыс. 307 человек;
- дополнительную дозу — 542 человека;
- бустерную дозу — 17 тыс. 709 человек.
За сутки проведены 141 тыс. 367 тестирований на коронавирус.
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболели 4 млн 603 тыс. 930 человек;
- выздоровели 3 млн 839 тыс. 314 человек;
- умерли 103 тыс. 565 больных;
- привиты 15 млн 613 тыс. 185 человек (из них первую дозу получили 15 млн 613 тыс. 183 человека, две дозы — 15 млн 14 тыс. 883 человека, дополнительную дозу — 24 тыс. 747 человек, бустерную дозу — 599 тыс. 58 человек).