Не «Лебединое озеро» — все телеканалы Украины транслируют марафон в честь нового праздника

https://racurs.ua/n167109-ne-lebedinoe-ozero-vse-telekanaly-ukrainy-transliruut-marafon-v-chest-novogo-prazdnika.html

Ракурс

16 февраля все телеканалы Украины транслируют марафон в честь нового государственного праздника. В Украине в среду впервые отмечают новый государственный праздник — День единения. Его 14 февраля на фоне разговоров о новой прямой агрессии РФ в Украине ввел президент Владимир Зеленский.

Все телеканалы страны сегодня фактически говорят одной картинкой и транслируют марафон единения #UAвместе. Телемарафон будут транслировать многие телеканалы: 1+1, 1+1 International, СТБ, НК, ICTV, Интер, НТН, K1, K2, Мега, Zoom, Enter-фильм, Украина, Украина 24, НЛО, Индиго, Эспрессо, Прямой, 5 канал, 24 канал, UA: ПЕРВЫЙ, «Киев» и многие другие.

Во время эфиров ведущие и спикеры обсудят важные общественно-политические вопросы, беспокоящие украинцев. Среди спикеров: представители власти, лидеры общественного мнения, волонтеры.

Они будут говорить по поводу единения нации, а также о нарративах, которые помогают объединять Украину. Утром открыл марафон президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в Украине сегодня поднимут национальный флаг на всех админучреждениях, в 10.00 исполнят государственный гимн, вечером админздания будут подсвечиваться цветами флага.

Во время празднования на всех домах рекомендовано поднять государственный флаг и добавить в одежду желто-голубые ленты.

В указе президента по поводу этого праздника запланировано создание единой информационной платформы стратегической коммуникации «UAвместе». Ее цель — ежедневное информирование населения о состоянии безопасности в стране.

Владимир Зеленский уже обратился к украинцам в День единения в своих соцсетях.

Мы все разные, но объединяем нас единственное желание: жить в мире, счастливо, одной семьей. И мы имеем на это право. Потому что мы дома, мы в Украине, — сказал глава государства.



.



16 февраля западная печать со ссылкой на анонимные источники в разведке неоднократно называла днем ​​нового вторжения в Украину. При этом Пентагон эти данные не подтверждал. На фоне «назначения» журналистами дат наступления России Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения.