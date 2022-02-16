Джо Байден, скриншот видео

https://racurs.ua/n167108-eto-uje-ne-ob-ukraine-i-rossii-bayden-ob-ugroze-vtorjeniya.html

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Джо Байден, президент США, вчера, 15 февраля, вечером в специальном обращении относительно Украины повторил предупреждение российскому президенту Владимиру Путину о масштабных последствиях, с которыми РФ столкнется в случае новой агрессии против нашего государства.

По словам Байдена, нужно дать шанс дипломатическому варианту выхода из ситуации и США уже предложили конкретные шаги по безопасности в Европе.

Но мы не готовы жертвовать основополагающими принципами, — подчеркнул он. — Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность и имеют право выбирать свой курс и свои альянсы.

Байден отметил, что, несмотря на объявленный российскими властями отвод войск от границ Украины, США еще не подтвердили, что это происходит. По его словам, в настоящее время Россия стянула более 150 тыс. военных и до сих пор остается возможным вторжение.

Байден также подчеркнул, что ни США, ни Украина не представляют угрозы для России, а Вашингтон не пытается дестабилизировать ситуацию в РФ и не считает россиян врагами.

Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, и у нас нет планов размещать их там, — отметил он.

Кроме того, Байден в своем выступлении напомнил, что США и бывшие республики СССР во время Второй мировой войны были союзниками. Однако сейчас ситуация отличается.

Это была война по необходимости. Но если сейчас Россия нападет на Украину — это будет война по выбору и война без причин и оснований, — подчеркнул президент США.

Байден заверил, что Запад готов совместно и решительно отреагировать.

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Это больше, чем о России и Украине, это о защите того, во что мы верим — за будущее, которое мы хотим для этого мира, за свободу и право стран выбирать свою судьбу, право народов выбирать свое будущее. Это о том, что страны не должны силой изменять границы своих соседей, — подчеркнул он.

По его словам, в случае нового нападения на Украину Россию будут ожидать мощные санкции, которые, в частности, затронут финансовые учреждения и российско-германский газопровод «Северный поток-2». Он отметил, что США не будут отправлять войска в Украину, однако «жестко будут реагировать», если «Россия нанесет удар по американцам в Украине».