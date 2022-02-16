«Дія» назвала страны, из которых шли кибератаки

Украина подверглась мощным кибератакам

https://racurs.ua/n167107-diya-nazvala-strany-iz-kotoryh-shli-kiberataki.html

Ракурс

Украина вчера, 15 февраля, подверглась мощным DdoS-атакам (нападениям на компьютерные системы путем насыщения их большим количеством внешних запросов с намерением сделать компьютерные ресурсы недоступными пользователям, для которых компьютерная система была предназначена).

Атакам подверглись, в частности, украинские банки, а вслед за ними, примерно в 20.00, мощная DDoS-атака началась и на портал «Дія». Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Начальный вектор — Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро «обрезали» это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была «отбита». Для пользователей «Дії» атака осталась незаметной, — отметил Федоров.

Напомним, вечером 15 февраля мощной кибератаке подверглись, в частности, «ПриватБанк», «Ощадбанк», сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.