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Ракурс
Україна зазнала потужних кібератак

«Дія» назвала країни, з яких йшли кібератаки

16 лют 2022, 08:04
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Україна вчора, 15 лютого, зазнала потужних DdoS-атак (нападів на комп’ютерні системи шляхом насичення їх великою кількістю зовнішніх запитів з наміром зробити комп’ютерні ресурси недоступними користувачам, для яких вони призначені).

Атак зазнали, зокрема, українські банки, а услід за ними, приблизно о 20.00, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал «Дія». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



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Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів «Дії» атака залишилася непомітною, — зазначив Федоров.

Нагадаємо, ввечері 15 лютого потужної кібератаки зазнали, зокрема, «ПриватБанк», «Ощадбанк», сайти Міністерства оборони і Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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