16 лютого — День єднання України й святих Симеона і Анни

https://racurs.ua/ua/n167106-16-lutogo-den-iednannya-ukrayiny-y-svyatyh-symeona-i-anny.html

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16 лютого Україна відзначає День єднання на тлі можливого масштабного вторгнення країни-агресора Росії. Православна церква у цей день вшановує пам’ять святих Симеона і Анни.

16 лютого — 47-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 318 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 3 лютого Юліанського календаря.

День єднання — свято в Україні, яке відзначають щороку 16 лютого в день єдності українців проти нового акту агресії Росії. Свято встановлено «з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість». Цього дня українців закликають вивісити національні прапори та синьо-жовті стрічки.

16 лютого День ангела

Іменини сьогодні святкують: Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій.

Яке церковне свято 16 лютого

Православна церква 16 лютого вшановує пам’ять святого Симеона і святої пророчиці Анни. З цього дня природа починає готуватися до весни. Симеону і Анні моляться, щоб вони подарували здоров’я новонародженій дитині. Святих називають хранителями немовлят.

Народні прикмети 16 лютого

Горобці 16 лютого цвірінькають голосно — весна настане дуже швидко.

Якщо ж на Симеона йде сніг — літо буде дощовим і холодним, до весни ще далеко.

Що не можна робити 16 лютого