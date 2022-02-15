Визнання Путіним ОРДЛО Франція розцінить як “напад без зброї” на Україну

https://racurs.ua/ua/n167105-vyznannya-putinym-ordlo-franciya-rozcinyt-yak-napad-bez-zbroyi-na-ukrayinu.html

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Франція розцінить визнання Росією маріонеткових терористичних утворень ЛНР-ДНР як «наступ без зброї» на суверенітет України. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що вважатиме визнання «незалежності» президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним окупованих територій Донбасу еквівалентом нападу на суверенітет України.

Це (визнання Росією ЛНР-ДНР — ред.) стало б неприйнятною ситуацією, свого роду нападом без зброї і руйнуванням суверенітету України, — заявив Ле Дріан.

Представник Парижа додав, що перед світовою спільнотою нині стоїть першочергове завдання — зупинити ескалацію конфлікту навколо України. З його слів, президент Франції Емманюель Макрон хоче перевірити запевнення Росії щодо відведення армії від кордонів України.

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Нагадаємо, 15 лютого Державна дума Росії звернулася до президента Володимира Путіна з проханням визнати терористичні маріонеткові утворення Кремля, так звані ЛНР-ДНР. Макрон закликав Путіна не робити цього.

Джерело: РБК-Україна