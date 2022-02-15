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Ракурс
Признание Путиным ОРДЛО Франция расценит как «атаку без оружия» на Украину

Признание Путиным ОРДЛО Франция расценит как «атаку без оружия» на Украину

15 фев 2022, 22:23
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Франция расценит признание Россией марионеточных террористических образований ЛНР-ДНР как «наступление без оружия» на суверенитет Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что сочтет признание «независимости» президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным оккупированных территорий Донбасса эквивалентом нападения на суверенитет Украины.

Это (признание Россией ЛНР-ДНР — ред.) стало бы неприемлемой ситуацией, своего рода нападением без оружия и разрушением суверенитета Украины, — заявил Ле Дриан.

Представитель Парижа добавил, что перед мировым сообществом сейчас стоит первоочередная задача — остановить эскалацию конфликта вокруг Украины. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон хочет проверить заверения России по поводу отвода армии от границ Украины.



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Напомним, 15 февраля Государственная дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой признать террористические марионеточные образования Кремля, так называемые ЛНР-ДНР. Макрон призвал Путина не делать этого.

Источник: РБК-Украина

Источник: Ракурс


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