Признание Путиным ОРДЛО Франция расценит как «атаку без оружия» на Украину

https://racurs.ua/n167105-priznanie-putinym-ordlo-franciya-rascenit-kak-ataku-bez-orujiya-na-ukrainu.html

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Франция расценит признание Россией марионеточных террористических образований ЛНР-ДНР как «наступление без оружия» на суверенитет Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что сочтет признание «независимости» президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным оккупированных территорий Донбасса эквивалентом нападения на суверенитет Украины.

Это (признание Россией ЛНР-ДНР — ред.) стало бы неприемлемой ситуацией, своего рода нападением без оружия и разрушением суверенитета Украины, — заявил Ле Дриан.

Представитель Парижа добавил, что перед мировым сообществом сейчас стоит первоочередная задача — остановить эскалацию конфликта вокруг Украины. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон хочет проверить заверения России по поводу отвода армии от границ Украины.

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Напомним, 15 февраля Государственная дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой признать террористические марионеточные образования Кремля, так называемые ЛНР-ДНР. Макрон призвал Путина не делать этого.

Источник: РБК-Украина