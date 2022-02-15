Киев просит у НАТО помощь для мирного населения на случай ЧС

https://racurs.ua/n167104-kiev-prosit-u-nato-pomosch-dlya-mirnogo-naseleniya-na-sluchay-chs-spisok.html

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Украина просит у НАТО международную помощь на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть мирное население. Соответствующее заявление 15 февраля обнародовала пресс-служба Североатлантического альянса.

Запрос в НАТО направила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Документ получил Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC). Киев запросил у НАТО свыше ста внедорожников, бульдозеры, надувные лодки, а также средства разминирования и радиохимической разведки.

В оборонном блоке указали, что ГСЧС готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут поразить мирное население, и направила критический запрос на международную помощь с ориентировочным перечнем вещей первой необходимости, среди которых:

автотранспорт и спецтехника (автокраны, гусеничные бульдозеры, пневматические экскаваторы, грузовики большой грузоподъемности, внедорожники, машины механического разминирования с дистанционным управлением, спецмашины радиационной и химической разведки и др.);

мобильные средства косвенного нагрева для обогрева помещений;

насосные станции, мотопомпы, фильтровальные станции;

полевой лагерь с автономным источником питания;

автоцистерны для водоснабжения;

костюмы взрывозащищенные, дозиметры, противогазы, костюмы химзащиты;

переносные УКВ радиостанции, аналого-цифровые ретрансляторы, базовые станции;

медикаменты (анальгетики, противовоспалительные, антибиотики, марлевые повязки, жгуты кровоостанавливающие).

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