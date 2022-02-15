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Ракурс
Киев просит у НАТО помощь для мирного населения на случай ЧС

Киев просит у НАТО помощь для мирного населения на случай ЧС (СПИСОК)

15 фев 2022, 21:55
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Украина просит у НАТО международную помощь на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть мирное население. Соответствующее заявление 15 февраля обнародовала пресс-служба Североатлантического альянса.

Запрос в НАТО направила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Документ получил Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC). Киев запросил у НАТО свыше ста внедорожников, бульдозеры, надувные лодки, а также средства разминирования и радиохимической разведки.

В оборонном блоке указали, что ГСЧС готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут поразить мирное население, и направила критический запрос на международную помощь с ориентировочным перечнем вещей первой необходимости, среди которых:

  • автотранспорт и спецтехника (автокраны, гусеничные бульдозеры, пневматические экскаваторы, грузовики большой грузоподъемности, внедорожники, машины механического разминирования с дистанционным управлением, спецмашины радиационной и химической разведки и др.);

  • мобильные средства косвенного нагрева для обогрева помещений;

  • насосные станции, мотопомпы, фильтровальные станции;

  • полевой лагерь с автономным источником питания;

  • автоцистерны для водоснабжения;

  • костюмы взрывозащищенные, дозиметры, противогазы, костюмы химзащиты;

  • переносные УКВ радиостанции, аналого-цифровые ретрансляторы, базовые станции;

  • медикаменты (анальгетики, противовоспалительные, антибиотики, марлевые повязки, жгуты кровоостанавливающие).



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Источник: Ракурс


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