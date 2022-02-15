Байден в 22.30 выступит с заявлением по Украине - CNN

https://racurs.ua/n167103-bayden-v-22-30-vystupit-s-zayavleniem-po-ukraine-cnn.html

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Джо Байден, президент США, во вторник, 15 февраля, в 22.30 выступит с обращением по поводу наращивания Россией войск вокруг Украины.

По сообщению Белого дома, президент Джо Байден представит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15.30 по восточному времени (22.30 по киевскому времени), — пишет CNN со ссылкой на источники.

В своем выступлении американский лидер подчеркнул, что Вашингтон «остается открытым для дипломатии высокого уровня, опираясь на многочисленные дипломатические пути, которые США вместе с союзниками и партнерами в последние месяцы предложили России».

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15 февраля Министерство обороны РФ сообщило о завершении учений и отводе части войск от украинских границ. В свою очередь, аналитики Conflict Intelligence Team утверждают, что колонны военной техники вооруженных сил РФ продолжают двигаться к границе с Украиной.

Напомним, британский таблоид The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщал, что Россия намерена вторгнуться в Украину завтра, 16 февраля, в три часа ночи по киевскому времени. Москва якобы хочет нанести массированный ракетный удар с участием 200 тыс. военнослужащих. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя информацию The Sun о вторжении России в Украину, подчеркнул, что следует различать таблоиды и уважаемые СМИ.