Байден о 22.30 виступить із заявою щодо України - CNN

https://racurs.ua/ua/n167103-bayden-o-22-30-vystupyt-iz-zayavou-schodo-ukrayiny-cnn.html

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Джо Байден, президент США, у вівторок, 15 лютого, о 22.30 виступить зі зверненням з приводу нарощування Росією військ навколо України.

За повідомленням Білого дому, президент Джо Байден представить оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні сьогодні о 15.30 за східним часом (22.30 за київським часом), — пише CNN з посиланням на джерела.

У своєму виступі американський лідер наголосить, що Вашингтон «залишається відкритим для дипломатії високого рівня, опираючись на численні дипломатичні шляхи, які США разом із союзниками і партнерами в останні місяці запропонували Росії».

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15 лютого Міністерство оборони РФ повідомило про завершення навчань і відведення частини військ від українських кордонів. Проте аналітики Conflict Intelligence Team стверджують, що колони військової техніки Збройних сил РФ продовжують рухатися до кордону з Україною.

Нагадаємо, британський таблоїд The Sun з посиланням на дані американської розвідки повідомляв, що Росія має намір вторгнутися в Україну завтра, 16 лютого, о третій годині ночі за київським часом, завдавши масованого ракетного удару за участю 200 тис. військовослужбовців. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи інформацію The Sun про час вторгнення Росії в Україну, наголосив, що потрібно розрізняти таблоїди і поважні ЗМІ.