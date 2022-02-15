Принц Ендрю уклав мирову угоду з потерпілою від секс-торгівлі

https://racurs.ua/ua/n167102-prync-endru-uklav-myrovu-ugodu-z-poterpilou-vid-seks-torgivli.html

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Принц Ендрю, син королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, досяг «принципового врегулювання» з потерпілою від сексуального насильства Вірджинією Джуффре у цивільній справі, яку розглядає суд у США. Герцог Йоркський також «шкодує про зв’язки» з американським фінансистом і злочинцем Джефрі Епштайном (звинуваченим у секс-торгівлі, зокрема й неповнолітніми), який помер у в’язниці за загадкових обставин, й обіцяє загладити свою провину, зробивши пожертву на благодійність. Сума угоди не розголошується.

Новину про укладення мирової угоди поза судом з Вірджинією Джуффре, яка звинуватила британського принца у сексуальному насильстві, оприлюднило MailOnline 15 лютого. Відомо, що принц Ендрю виплатить кошти для Джуффре, які підуть на благодійність.

У документах, які надійшли до суду, вказано, що принц Ендрю ніколи не планував якимось чином очорнити характер жінки і визнає, що Джуффре могла постраждати через жорстоке ставлення до неї. Адвокат Джуффре зазначив, що лист принца Ендрю «говорить сам за себе» і відмовився від коментарів.

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Джерело, близьке до Ендрю, повідомило MailOnline, що додаткової заяви чи оприлюднення інформації щодо мирової угоди не буде.

Нагадаємо, американка Вірджинія Джуффре, яка була однією із жертв сексуального насильства з боку Епштайна, заявила, що постраждала і від принца Ендрю. Вона заявляла, що у 17-річному віці на одній з вечірок Епштайна мала секс із принцом. У позові вона стверджувала, що стикалася із сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові Епштайна в Карибському морі. Принц категорично заперечує звинувачення.