Принц Ендрю уклав мирову угоду з потерпілою від секс-торгівлі

Принц Ендрю уклав мирову угоду з потерпілою від секс-торгівліhttps://racurs.ua/ua/n167102-prync-endru-uklav-myrovu-ugodu-z-poterpilou-vid-seks-torgivli.htmlРакурс
Принц Ендрю, син королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, досяг «принципового врегулювання» з потерпілою від сексуального насильства Вірджинією Джуффре у цивільній справі, яку розглядає суд у США. Герцог Йоркський також «шкодує про зв’язки» з американським фінансистом і злочинцем Джефрі Епштайном (звинуваченим у секс-торгівлі, зокрема й неповнолітніми), який помер у в’язниці за загадкових обставин, й обіцяє загладити свою провину, зробивши пожертву на благодійність. Сума угоди не розголошується.
Новину про укладення мирової угоди поза судом з Вірджинією Джуффре, яка звинуватила британського принца у сексуальному насильстві, оприлюднило MailOnline 15 лютого. Відомо, що принц Ендрю виплатить кошти для Джуффре, які підуть на благодійність.
У документах, які надійшли до суду, вказано, що принц Ендрю ніколи не планував якимось чином очорнити характер жінки і визнає, що Джуффре могла постраждати через жорстоке ставлення до неї. Адвокат Джуффре зазначив, що лист принца Ендрю «говорить сам за себе» і відмовився від коментарів.
Джерело, близьке до Ендрю, повідомило MailOnline, що додаткової заяви чи оприлюднення інформації щодо мирової угоди не буде.
Нагадаємо, американка Вірджинія Джуффре, яка була однією із жертв сексуального насильства з боку Епштайна, заявила, що постраждала і від принца Ендрю. Вона заявляла, що у 17-річному віці на одній з вечірок Епштайна мала секс із принцом. У позові вона стверджувала, що стикалася із сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові Епштайна в Карибському морі. Принц категорично заперечує звинувачення.